Калуга, 7 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области разыгралась семейная трагедия. В Малоярославецком районе от рук собственного сына погибла женщина. Молодой человек не пощадил и своего несовершеннолетнего брата. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Виталий Изотов 7 августа, убийство было совершено накануне.

http://kaluga.sledcom.ru Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ

В тот злополучный день 21-летний молодой человек пришел к себе домой вместе с подругой. Как полагают следователи, к преступлению они подготовились заранее, принеся с собой ножи. Женщине и 14-летнему подростку злоумышленники нанесли множественные ранения, от которых они скончались. Убийц на месте преступления застал отец. Ему «парочка» нанесла не менее трех ножевых ранений. В ходе борьбы мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сына, а девушку он ударил лопатой по голове.

Подозреваемый сейчас находится в больнице с ранением грудной клетки и травмой головы, девушка задержана органами предварительного следствия. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются дознаватели. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ — убийство двух лиц и покушение на убийство человека.

Следствие полагает, что преступление было совершено из личной неприязни.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 года на территории Калужской области было зарегистрировано 82 убийства и покушения на убийство, 198 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следственными органами СКР по Калужской области за прошлый год было расследовано 514 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 75 убийств и покушений на убийство, 36 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.