Симферополь, 7 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Транспортное сообщение на российско-украинской границе в Крыму восстановлено. Об этом сегодня, 7 августа, сообщают «Вести».

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Сообщается, что украинские и российские пограничники снова пропускают людей на Украину и в Крым.

Напомним, ранее сегодня Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники приостановили пропуск людей и автомобилей через три КПП — «Каланчак», «Чаплинка», и «Чонгар».

Украинская сторона утверждала, что ограничения были введены по инициативе России. Официального подтверждение от российских властных структур этой информации не было.