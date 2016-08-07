Саарбрюккен, Германия, 7 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В одном из кафе германского города Саарбрюккен, расположенного на западе ФРГ, неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из кафе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщают местные СМИ.

Tobias ToMar Maier Преступник

Сообщается, что весь персонал кафе сразу же покинул заведение, как только появился захватчик. Германский спецназ заблокировал центр Саарбрюккена, кафе полностью оцеплено.

Спецназ собирается штурмовать кафе.