Бразилиа, 7 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Лула да Силва, в адрес которого на прошлой неделе были выдвинуты обвинения в коррупции, уверен, что для подобных заявлений нужны доказательства. Причем, весьма конкретные. Напомним, что правоохранительные органы Бразилии потребовали призвать к ответу Лула да Силву за, якобы, имевшие место попытки подкупа Нестора Серверо, бывшего топ-менеджера Petrobras, чтобы тот не давал показаний, разоблачающих участие бразильских властей в коррупционных схемах.

Stephen Hampshire Доказательства

Как сообщает La Radio del Sur, Лула да Силва назвал эти обвинения «порнографическими», ничтожными, безответственными. Экс-президент уверен, что новые власти страны обманывают общество в стремлении опорочить его репутацию.

4 августа Комитет Сената Бразилии по импичменту проголосовал за немедленную отставку соратницы Лула да Силвы президента страны Дилмы Руссеф и помещение её под стражу, сообщает Reuters. Из 21 члена комитета 14 проголосовали за импичмент. Сенаторы посчитали обоснованными обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств и сокрытие данных о реальном состоянии экономики, которые были совершены командой президента в 2014 году накануне её переизбрания, писало ранее ИА REGNUM.