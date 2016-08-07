Барнаул, 7 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Барнауле дан старт юбилейным, десятым соревнованиям «Большого сибирского круга» (БСК), на котором главными призами стали Кубки губернатора Алтайского края. Одновременно с ними проведен Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016». Редактор ИА REGNUM (Алтайский край) Светлана Шаповалова побывала на Барнаульском ипподроме и подготовила фоторепортаж об этих зрелищных событиях. Она нашла немало свидетельств успеха алтайских коннозаводчиков в деле возрождения лошадей орловской рысистой породы, по праву считающейся гордостью и славой русского коневодства.

Светлана Шаповалова Барнаульский ипподром. Перед открытием конных соревнований «Большого сибирского круга» (III этап) и Всероссийского фестиваля орловского рысака «Сибирь-2016»

Светлана Шаповалова «Кубок губернатора Алтайского края» для лошадей орловской породы 4-х лет и старшего возраста. Председатель экспертной комиссии — Галина Калинина — кандидат сельскохозяйственный наук, зав. отделом селекции ВНИИ коневодства, главный регистратор ГПК по Орловской породе (Рязанская область)

«Конкур» красоты

На два дня Барнаульский ипподром превратился в место паломничества тысяч любителей конноспортивных соревнований и тотализатора. А за день до начала «Большого сибирского круга» и Кубка губернатора прекрасными благородными животными — представителями орловской росистой породы — можно было полюбоваться на ринге-выводке — своеобразном конкурсе красоты для лошадей.

Светлана Шаповалова Этот рысак орловской породы ехал на конкурс красоты аж 7 часов — из Локтевского района. Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016», Барнаул

В переводе с французского, конку́р (concours hippique) — и это вполне конкретные конные состязания. Но красота этих соревнований и красота главных героев мероприятия впечатлила настолько, что выразительности речи для оглавления просто не хватало: вот и пришлось прибегнуть к антитезе.

Светлана Шаповалова Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016» в Барнауле

Выводка является обязательным условием проведения многих крупных конноспортивных соревнований с участием лошадей орловской породы. Компетентная комиссия, утвержденная заранее, осматривает всех лошадей и по каждой группе (зависит от возраста лошади) присваивает звание чемпиона.

Светлана Шаповалова Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016» в Барнауле. Один из победителей ринга — выводки — представитель алтайского предприятия

Кроме беговых качеств, по которым выявляются самые резвые рысаки, экспертам важно оценить выраженность породы для последующего воспроизводства. Ведь именно орловская рысистая порода сыграла, пожалуй, самую значимую роль в развитии российского и мирового коневодства, став на долгие годы эталоном.

Светлана Шаповалова Фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016». Резвость участников видна невооруженным глазом не только экспертам

Племенные характеристики рысаков направлены на повышение резвости, сухой конституции, хороших форм телосложения и некоторые другие.

На мой обывательский взгляд, все лошади, участвовавшие в конкурсе, были прекрасны. Но жюри, к неудовольствию некоторых собственников, в вынесении оценки было предельно строгим. Высоких баллов удостоились немногие.

Светлана Шаповалова Красавец-орловский рысак, взращенный на Алтае. Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016»

«Лошадей высшего спортивного уровня вообще мало. Если такая лошадь рождается, то это всегда генетическое чудо. Что в конкуре, что в выездке. Мы, к сожалению, очень сильно «провалились» в 90-е годы по этому вопросу. Но генетические чудеса встречаются», — отметил один из владельцев лучших алтайский рысаков Владимир Бенгардт. Тем почетнее, что группу отличнейших орловских лошадей, судя по оценкам и последующим заездам, представили ООО «Агростандарт», Алтайский конный завод, а также ипподром Белокурихи.

Светлана Шаповалова Разминка перед рингом-выводкой. Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016»

Награды, полученные алтайскими участниками стали еще одним подтверждением того, что алтайские коннозаводчики являются одними из ведущих в стране по разведению и совершенствованию орловских рысаков. Впрочем, тому есть исторические предпосылки.

«Лучшие из лучших»: конное дело на Алтае

Официально подтверждённой датой основания Барнаула считается 1738 год, когда началось строительство меде-сереброплавильного завода под управлением Акинфия Демидова. С этого времени начинается и история конного дела на алтайских территориях, которые входили в состав Томской губернии Российской империи, — информирует официальный сайт Барнаульского ипподрома.

Своеобразная эстетика, связанная с модой на лошадей, пришла в Барнаул к 70-м годам ХIХ века: в это время город быстро превратился из горно-промышленного в богатейший купеческий центр Сибири.

Светлана Шаповалова Барнаульский ипподром. Перед открытием конных соревнований «Большого сибирского круга» (III этап) и Всероссийского фестиваля орловского рысака «Сибирь-2016»

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«Лошади начали делиться на престижных и не престижных, на «рабочих и аристократов», то есть, с этого времени в городе на Оби появляются первые породистые жеребцы. В этот период развития города впервые встаёт вопрос о создании ипподрома и городских конюшен», — напоминают работники барнаульского ипподрома. Кстати, его строительство было инициировано в 1910 году: созданное в то время общество поощрения рысистого коннозаводства решили создать новую промышленно-культурную составляющую — ипподром. При этом репутация коннозаводчиков была столь высокой, что оформление аренды от имени Общества рысистого коннозаводчества взял на себя Барнаульский городской банк.

Светлана Шаповалова Конные соревнования «Большого сибирского круга» в Барнауле заинтересовали многих представителей СМИ

В 1917 году, после известных событий в Петербурге и в Москве, территориальная целостность Томской губернии была ликвидирована, а на карте появилась новая административная единица: Алтайская губерния. Ориентирована она была исключительно на сельское хозяйство, и заниматься племенным коневодством считалось нецелесообразным.

Светлана Шаповалова Конные соревнования «Большого сибирского круга» один из напряженных моментов состязаний

Интерес к конепроизводству и племенному коневодству вновь возрос только к 30-м годам XX века. Причем богатые традиции Барнаула в этой области использовались не для развития тяглового гужевого транспорта, а для восстановления племенных заводов и ферм. Наиболее интенсивная работа по возрождению племенного коневодства началась после 1937 года, когда Барнаул становится главным городом вновь образованной территориально-административной единицы, которая получил название «Алтайский край».

Светлана Шаповалова Представитель Белокурихинского ипподрома — в предвкушении полученной награды

В дальнейшем Барнаульский ипподром неоднократно приходил в упадок, но всегда находились энтузиасты, благодаря которым дело возрождалось и продолжало совершенствоваться — на радость любителям и ценителям конного спорта.

Сегодня он занимает достойное место в наборе культурно-значимых достопримечательностей столицы Алтайского края. Беговые дорожки, места на трибунах, помещения конюшен отвечают всем общероссийским стандартам. На нем установлено 4 Всероссийских рекорда для лошадей орловской породы.

Светлана Шаповалова Разминка перед заездом. Конные соревнования «Большого сибирского круга» в Барнауле

«Это один из лучших и старейших ипподромов Сибири, который сохранился в состоянии, годном для проведения испытаний на европейском уровне. У нас всепогодная дорожка — одна из резоннейших дорожек в Сибири. Ну и традиционно, и конники и зрители любят барнаульский ипподром, потому что здесь собираются лучшие из лучших. Я думаю, что этот год будет особенный для нас», — заявил на днях один из организаторов сибирских соревнований и коммерческий директор компании «Российские ипподромы» Владимир Жадовский.

Орловские рысаки и сибиряки

Орловский рысак — легкоупряжная порода лошадей с генетически заложенной способностью к резвой рыси. Она является таким же российским брендом, как алтайский мед, тульский самовар или хохломская роспись.

Светлана Шаповалова Спринтер, чемпион мира 2015 года и трёхкратный чемпион Европы Сергей Шубенков. Конные соревнования «Большого сибирского круга» в Барнауле

Лошадь, выведенная еще в 17-ом веке графом Орловым, идеально подходила для российских условий. Рысаки могли быстро передвигаться на большие расстояния, практически не уставая. На орловцах ездили и цари, и крестьяне. В советское время их поголовье увеличивалось, а некоторых лошадей и вовсе увековечивали в бронзе. Но после развала СССР порода, прославившая российское коннозаводство, несмотря на большую востребованность и экономическую целесообразность, восстанавливается недостаточно быстро. Отчасти решением этой проблемы взяли на себя сибиряки.

Светлана Шаповалова Разминка перед соревнованиями. Барнаульский ипподром. Впереди — конные соревнования «Большого сибирского круга»

«Десять лет назад легендарная наездница Алла Ползунова и губернатор Хакасии Виктор Зимин приняли решение, что для развития коневодческой индустрии в Сибири нужен соревновательный турнир. В итоге организован он в 5 городах Сибири и предполагал столько же этапов. Смысл был в том, чтобы на каждом из них определить лучших лошадей, а потом устроить соревнование лучших среди лучших. Так и родился «Большой Сибирский круг», хотя изначально он имел другое название», — пояснил директор компании «Российские ипподромы» Владимир Жадовский.

По его словам, эта идея сибирякам понравилась столько, что в беговой сезон 2007 года появились этапы в Красноярске, Барнауле, Новосибирске, а финал был оставлен в Абакане, где выявлялся абсолютный чемпион соревнований по итогам участия во всех этапах.

Светлана Шаповалова Показательные выступления на силу прыжка. Барнаульский ипподром. Соревнования «Большого сибирского круга» (III этап)

«Было разработано положение о проведении Большого Сибирского Круга (БСК), которое включало в себя испытания рысистых лошадей старшего возраста призовых пород, рысистых лошадей старшего возраста орловской породы и скачку для лошадей чистокровной верховой породы, причём для каждого этапа были введены разные дистанции. Позднее к проведению БСК присоединился и Омский ипподром», — рассказала директор Барнаульского ипподрома Елена Вебер.

Несмотря на то, что награждение абсолютного чемпиона проводится на финальном этапе в городе Абакане, именно барнаульскому этапу организаторы соревнований придают наибольшее значение.

Светлана Шаповалова В Таком передвижном фургончике в Барнаул привезли одного из участников лошадиного «конкурса красоты». Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016»

«Главный этап не только для конников, но и для зрителей — это Барнаул. Он всегда славился огромным количеством зрителей: в прошлом году их было более 8,5 тысяч. К тому же, в этом году отмечается еще один юбилей — 240-летие орловского рысака. После проведения двух этапов «Круга» в Омске и Новосибирске, мы поняли, что большинство лошадей орловской росистой породы принадлежит Алтаю. Именно здесь расположен Алтайский конный завод, которому насчитывается уже более 105 лет. И с огромным количеством поголовья рысаков, рожденного на алтайской земле, уже проблематично выехать на состязания в другие города. Поэтому мы посчитали, что в год этого праздника Всероссийский фестиваль орловского рысака нужно вернуть на алтайскую землю. А, может быть, будет правильным навсегда оставить этот фестиваль исключительно только в Алтайском крае, и поводить его на следующий день после «Кубка Губернатора», — пояснил Владимир Жадовский.

Скорость, азарт и звезды спорта

Как известно, команда Алтайского края стала победителем Большого Сибирского круга 2015 года. На домашнем этапе этого года команда конников региона стала самой многочисленной.

Светлана Шаповалова Прославленный российский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских и Европейских игр Иван Нифонтов чувствует победительницу

В ее составе около ста лошадей и 38 наездников и жокеев, в том числе мастер-наездник Анатолий Тепляшин, выигравший на жеребце Герей первый Сибирский круг в 2007 году в Абакане. Также в алтайской команде — мастер-наездник Наталья Полковникова, Александр Злобин, Александр Штин, Любовь Гроза, Максим Красов, Владимир Зеленов, абсолютный чемпион Большого Сибирского круга 2015 года в личном зачете, победитель первого этапа 2016 года в Красноярске и второго этапа в Омске жокей Сергей Шелякин, — информирует официальный сайт Алтайского края.

Светлана Шаповалова Соревнования «Большого сибирского круга» (III этап). Барнаульские зрители

Всего на старты вывели более двухсот лошадей. Их участниками стали представители Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Тюменской областей, Республики Хакасия.

«В регионе сегодня успешно развиваются все отрасли коневодства. Увеличивается число частных коневладельцев, развивается спортивное племенное коневодство. Барнаульский ипподром, Белокурихинский ипподром — это те ипподромы, которые сегодня вносят самый большой вклад. Они входят в состав лучших ипподромов России. На Барнаульском действует детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются более 200 ребятишек. Они неоднократно становились призерами и чемпионами региональных и всероссийских соревнований. Надеюсь, что соревнования пройдут в честной и красивой борьбе», — заключил Сергей Локтев.

Светлана Шаповалова Конные соревнования «Большого сибирского круга» в Барнауле. Заслуженная победа алтайского наездника

«Вот уже второй год на барнаульском ипподроме работает тотализатор, и каждый человек знающий и мастерство лошади и наездника, может выбрать себе победителя, а угадает он или нет — повредили компьютер и финишный столб», — известил Николай Исаков.

В двухдневную программу вошли 24 заезда. Помимо Кубка губернатора, разыграли и другие призы: приз имени Василия Шукшина (для лошадей призовых пород четырех лет), имени Ивана Ползунова (для лошадей призовых пород трех лет), имени Михаила Калашникова (для лошадей орловской породы четырех лет и старшего возраста), имени Германа Титова (для лошадей чистокровной верховой породы трех лет), имени Валерия Золотухина (для кобыл орловской породы двух лет), имени Роберта Рождественского (для лошадей орловской породы четырех лет и старше), имени Акинфия Демидова (для лошадей чистокровной верховой породы двух лет), Мемориал графа Алексея Орлова (для лошадей орловской породы четырех лет и старше).

Светлана Шаповалова Орловский рысак-двухлетка. Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016» в Барнауле

Представительному составу участников заезда соответствовали и те, кто вручал награды победителям. В первый день Кубка это были прославленные алтайские спортсмены — спринтер, чемпион мира 2015 года и трёхкратный чемпион Европы Сергей Шубенков и российский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских и Европейских игр Иван Нифонтов.

Светлана Шаповалова Конные соревнования «Большого сибирского круга» один из напряженных моментов состязаний

Многие, с кем довелось поговорить в дни проведения соревнований, высказывали мнение, что Алтайский край в очередной раз доказал, что величие и мощь России приумножается Сибирью и Алтайским краем, чьи усилия, во многом, способствуют возрождению народного достояния — орловской породы рысаков.

ИА REGNUM Кубки для лучших представителей орловский росистой породы. Разминка перед вином-выводкой. Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2016» в Барнауле

Итоги

В общем зачете «барнаульского» (III этапа «Большого Сибирского круга», — прим. ИА REGNUM ) команда Алтайского края одержала победу, набрав 54 балла. Вторыми стали красноярцы с 30 баллами, третьими — кемеровчане, получившие 29 баллов.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, команда региона лидирует и в общесибирском зачете, — в ее активе 108 баллов. На втором месте конники Республики Хакасия (89 баллов), на третьем — Красноярского края (85 баллов).

Светлана Шаповалова Первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев и председатель правления Содружества рысистого коневодства России Николай Исаков открывают в Барнауле главный конноспортивный праздник Сибири

Кубок Губернатора Алтайского края для лошадей призовых пород четырех лет и старше — завоевали алтайский гнедой жеребец Палисад под управлением Николая Огаркова и красноярский гнедой жеребец Хан под управлением Екатерины Резниковой. Примечательно, что они пришли к финишу одновременно, что является довольно редким случаем.

Оба заезда для лошадей орловской породы четырех лет и старше выиграл жеребец Саботаж под управлением Руслана Пащенко из Новосибирской области.

Приз Алтайского краевого Законодательного Собрания среди лошадей призовых пород старше четырех лет достался жеребцу Staro Highlander, принадлежащему компании «Курорт Белокуриха», наездник — Дмитрий Свиридов.

Приз имени Василия Шукшина для лошадей призовых пород четырех лет завоевала алтайская кобыла Германия под управлением Хошбата Валиева.

Серый жеребец Иван Калита из алтайского поселка «Сибирский» под управлением Александра Неверова стал первым в заезде на приз Иппика для лошадей орловской породы трех лет.

Алтайский жеребец Алмаз под управлением Антона Рогожина в заезде на приз имени Ивана Ползунова установил новый рекорд Барнаульского ипподрома среди лошадей призовых пород трех лет. Он преодолел расстояние 2 тыс. 400 метров за 3 минуты 9 секунд.

В розыгрыше приза «Дистанционного города Барнаула» лидерами стали лошадь Лесоруб Алтайского конного завода и жеребец из Красноярского края Бурмистр.

Приз администрации Барнаула для кобыл орловской породы четырех лет и старше выиграла вороная Реченька под управлением Эдуарда Таксанова из Кемеровской области.

Обладателем приза администрации Алтайского края для лошадей чистокровной верховой породы трех лет и старше стал темно-гнедой Green Road Turf под управлением Валерия Буранова из Хакасии.

Абсолютным чемпионом Всероссийского фестиваля орловского рысака «Сибирь», завершившегося в столице Алтайского края 7 августа, стал алтайский жеребец Ледопад, принадлежащий Алтайскому конному заводу (Тюменцевский район).

По итогам ринга-выводки среди кобыл лучшей была признана Идея (Алтайский конный завод), а среди жеребцов самым лучшим по экстерьеру стал Круиз (ООО «Агростандарт» Смоленского района).

Светлана Шаповалова Фрагмент церемонии открытия Большого Сибирского круга на Барнаульском ипподроме. Ее участницы держат флаги регионов-участников праздника. Флаг Алтайского края — в центре кадра. 6 августа 2016 года

Четвертый этап «Большого Сибирского круга» проведут в конце августа в Абакане. Финальный этап примет Новосибирск.