Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Дзюдоист Диёрбек Урозбоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, тем самым он принес первую награду в копилку сборной Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

Pyfisch Бронзовая медаль

В весовой категории до 60 кг Урозбоев одержал победу над спортсменами из Бразилии — Фелипе Китадаи и Грузии — Амираном Папинашвили.

Золото выиграл российский спортсмен Беслан Мудранов, который оказался сильнее Елдоса Сметова из Казахстана. Другая бронзовая медаль досталась японцу Наохису Такато, победившему азербайджанца Орхана Сафарова.

Свою медаль Урозбоев посвятил 25-летию независимости Узбекистана, отметив, что «смог оправдать доверие народа и президента».

Узбекские спортсмены принимают участие в соревнованиях в Бразилии по таким видам спорта, как академическая гребля, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, плавание, таэквондо (WTF), теннис, трамплин, стрельба, вольная и греко-римская борьба.