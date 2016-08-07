Тегеран, 7 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. По данным британской телерадиокомпании ВВС в исламской республике Иран состаялась казнь известного в стране физика-ядерщика Шахрама Амири. Об этом ВВС сообщает сегодня, 7 августа, со ссылкой на мать Амири.

Nikolaevna Romanov Казнь

Она утверждает, что власти передали тело её сына для похорон. На шее трупа были следы от веревки, что может указывать на смертную казнь через повешение.

Про Амири известно, что он родился в 1977 году. В 2009 году он совершал хадж и без вести пропал в Мекке (Саудовская Аравия). В 2010 году стало известно, что Амири находится в США. В том же 2010 году он вернулся в Иран.

Физик-ядерщик утверждал, в США его интенсивно допрашивали сотрудники ЦРУ, чтобы получить информацию об иранской ядерной программе. По неподтвержденным данным Амири мог обладать большим объемом информации по данной теме. Тегеран не раз утверждал, что до исчезновения Амири работал в тегеранском Технологическом университете «Малек Аштар» рядовым специалистом и никак не был связан с иранской ядерной программой.

При этом тогдашний государственный секретарь США Хиллари Клинтон утверждала, что в США Амири сбежал по собственной воле, спасаясь от гнета иранских мулл. Также утверждалось, что Амири якобы добровольно передал США множество иранских ядерных секретов.

В исламской республике вернувшегося Амири встретили, как героя. На пресс-конференции после возвращения в Иран физик утверждал, что американские разведслужбы предлагали ему $50 млн за сотрудничество, но Амири отказался. Дальнейшая его судьба в СМИ широко не освещалась. По некоторым данным уже в 2011 году физика арестовали и приговорили к длительному тюремному сроку.