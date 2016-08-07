Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Французскому гимнасту Самиру-Аит Саиду дважды не повезло в первый соревновательный день XXXI летних Олимпийских игр.

Robert Sunde Носилки

Во время квалификации, после опорного прыжка, Саид-Аит сразу же опрокинулся на спину и ухватился за левую голень. Его левая нога была выгнута под неестественным углом. Гимнаст получил тяжелейший перелом.

Француза погрузили на носилки и понесли к карете скорой помощи. Зрительский зал стоя аплодировал несчастному.

Но на этом злоключения Саид-Аита не кончились — нерадивые санитары, несшие носилки с травмированным гимнастом, уронили их, когда грузили в карету скорой помощи.

Медики диагностировали двойной перелом голени.

Несчастья буквально преследуют французского гимнаста. Всего за два месяца перед прошлыми летними Олимпийскими играми в Лондоне в 2012 года Самир-Аит получил точно такой же перелом, только правой ноги.

В целом Самир-Аит показывал довольно неплохие результаты. В 2013 году он стал чемпионом Европы на кольцах, трижды он завоевывал серебряные и дважды бронзовые медали ЧЕ.

Спортивная гимнастика считается довольно травмоопасным видом спорта.