Французский гимнаст сломал ногу в двух местах, а затем его уронили медики
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Французскому гимнасту Самиру-Аит Саиду дважды не повезло в первый соревновательный день XXXI летних Олимпийских игр.
Во время квалификации, после опорного прыжка, Саид-Аит сразу же опрокинулся на спину и ухватился за левую голень. Его левая нога была выгнута под неестественным углом. Гимнаст получил тяжелейший перелом.
Француза погрузили на носилки и понесли к карете скорой помощи. Зрительский зал стоя аплодировал несчастному.
Но на этом злоключения Саид-Аита не кончились — нерадивые санитары, несшие носилки с травмированным гимнастом, уронили их, когда грузили в карету скорой помощи.
Медики диагностировали двойной перелом голени.
Несчастья буквально преследуют французского гимнаста. Всего за два месяца перед прошлыми летними Олимпийскими играми в Лондоне в 2012 года Самир-Аит получил точно такой же перелом, только правой ноги.
В целом Самир-Аит показывал довольно неплохие результаты. В 2013 году он стал чемпионом Европы на кольцах, трижды он завоевывал серебряные и дважды бронзовые медали ЧЕ.
Спортивная гимнастика считается довольно травмоопасным видом спорта.