Москва, 7 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на Кутузовском проспекте Москвы минувшей ночью сам явился в полицейский участок и сдался властям. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Напомним, накануне в Москве на Кутузовском проспекте в районе одноименной станции метро группа неизвестных, находившаяся в двух автомобилях марки Mercedes, открыла стрельбу.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено, что пассажир автомобиля Mercedes Benz GL 500 стрелял в воздух. Выяснилось, что стрелявшим был 25-летний мужчина. Он стрелял в воздух из хулиганских побуждений из зарегистрированного на его имя в установленном порядке травматического пистолета МР-80−13Т.

Полицейские связались с ним по телефону, после чего он явился в отделение полиции, где от него была получена явка с повинной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».