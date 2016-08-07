Чебоксары, 7 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Празднование Дня города Чебоксары в этом году пройдёт без авиационной группы «Стрижи», которые радовали жителей и гостей столицы Чувашии два года подряд. Это стало известно после переговоров главы города Леонида Черкесова с ответственными лицами в Министерстве обороны России, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

cap.ru 2015 год, выступление «Стрижей» в Чебоксарах

«Несмотря на то, что разрешение на выступление пилотажная группа получила заранее, командование ВКС России приостановило демонстрационные полеты всех экипажей российской авиации на праздничных массовых мероприятиях. Прежде всего, в целях безопасности», — поясняется в релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Стрижи» два года подряд приезжали в столицу Чувашии. Их выступление входило в число главных мероприятий, собирая рекордное число зрителей. Летчики-асы на истребителях МИГ-29 демонстрировали боевые развороты, восходящие и нисходящие спирали, «петлю Нестерова», «бочки», захватывающий одиночный пилотаж. Полеты проходили на высоте от 200 до 1,6 тыс. метров со скоростью от 300 до 800 км/ч. Во время пребывания «Стрижей» в аэропорту Чебоксар проходили выставки авиационной техники и экскурсии для юных чебоксарцев, собирая порой многокилометровые очереди. В прошлом году лётчики принимали участие в открытии в Чебоксарах детского сада «Стрижи».

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Напомним, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» была сформирована в 1991 году на базе 237-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Летчики Кубинки первыми в СССР освоили одиночный и групповой высший пилотаж на реактивных истребителях: 1 мая 1946 года впервые прошли над Москвой в строю парадного расчета.

Отметим, что в этом году День город Чебоксары отмечается 21 августа. Ранее в столице Чувашии уже стартовали приуроченные к этой дате многочисленные конкурсы, фестивали и творческие проекты. Напомним, впервые торжественные мероприятия, посвященные Дню города, прошли в Чебоксарах в 1984 году.