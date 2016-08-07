Пхеньян, 7 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Власти Корейской-Народно Демократической республики обвинили США в планировании упреждающего ядерного удара по Северной Корее после того, как Пентагон объявил об отправке в район Тихого океана бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает AFP.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Напомним, 4 августа, американское военное ведомство впервые за 10 лет направило в район Тихого океана эскадрилью стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Региональное американское командование (PACOM) заявило, что самолеты прибыли на базу ВВС США «Андерсен» на острове Гуам 6 августа и сменили бомбардировщики В-52.

«Подобные шаги по укреплению ядерной силы снова свидетельствуют о том, что империалисты США готовят упреждающий удар по КНДР», — заявляют северокорейские СМИ.

Бомбардировщик B-1B Lancer — это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой геометрии. Бомбардировщик может нести до 56 тонн ракет и бомб. Американский ВПК разработал B-1B Lancer для маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Это бомбардировщики, способные сбрасывать ядерные бомбы, намного превосходят предыдущее поколение американских стратегических бомбардировщиков — В-52.