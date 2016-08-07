Чебоксары, 7 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Чувашские спортсмены готовятся к выступлениям на Олимпиаде в Бразилии. Первыми в борьбу за медали вступят гимнасты: финальные состязания начнутся 8 августа, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашии. 20 августа в битву за олимпийскую медаль вступит лидер национальной сборной сборной по маунтинбайку, воспитанница чувашской школы велоспорта Ирина Калентьева.

cap.ru Июль, Чебоксары. Ирина Калентьева.

В этом году спортсмены в «олимпийскую» сборную страны включены четыре уроженца Чувашии: три гимнаста и один велоспортсмен. В основной состав сборной по спортивной гимнастике вошла уроженка Новочебоксарска, ныне учащаяся московской школы «Самбо-70» Дарья Спиридонова. Владислав Поляшов и Евгения Шелгунова зачислены в резервный состав команды России. Поболеть за гимнастов можно будет с 8 по 16 августа: на эти даты назначены их финальные выступления. Первые медали будут разыграны в командном первенстве: у мужчин финал состоится 8 августа, у женщин — 9 августа. В соревнованиях по спортивной гимнастике будет разыграно 14 комплектов медалей: 8 — у мужчин, 6 — у женщин.

20 августа на Олимпиаде в Бразилии выступит и лидер национальной сборной по маунтинбайку, воспитанница чувашской школы велоспорта Ирина Калентьева. Эти Игры станут третьими в её карьере. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году в Пекине она завоевала «бронзу», которая до сих пор является единственной олимпийской медалью России в этом виде спорта.

Напомним, из 11 чувашских спортсменов, ранее включенных в национальную олимпийскую команду, в Бразилию поедут только четверо. После допингового скандала по решению Международного олимпийского комитета многие российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских Играх. Принцип коллективной ответственности коснулся и представителей Чувашии: шестерым легкоатлетам, ранее зачисленным в национальную сборную, отказано в участии в Олимпиаде.

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Всего в состав российской сборной вошли 287 спортсменов по 30 видам спорта. Олимпиада открылась 5 августа и продлится до 21 августа. За это время будет разыграно 306 комплектов наград по 35 видам спорта.

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