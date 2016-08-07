Киев, 7 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Временно приостановлен пропуск людей и автомобилей с Украины на территорию Крыма через три контрольно-пропускных пункта. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Gohsuke Takama Проезда нет

По данным украинской Госпогранслужбы, данные меры были приняты российской стороной. По какой причине были приняты данные меры, не уточняется.

В связи с этим пропуск с Украины в Крым через КПП «Каланчак», «Чаплинка», и «Чонгар» временно не осуществляется.

Российские власти пока никак не прокомментировали закрытие границы.