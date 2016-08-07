Олимпиада в Рио: 7 августа разыграют 14 комплектов медалей
Бразилиа, 7 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Во второй после открытия день Олимпийских игр будт разыграны медали в следующих дисциплинах:
James Cridland
Медали Олимпиады 2012 года
|Вид спорта
|Дисциплина
|Велоспорт (1 комплект)
|Женщины, шоссе, групповая гонка
|Дзюдо (2 комплекта)
|Женщины, до 52 кг
|Мужчины, до 66 кг
|Плавание (4 комплекта)
|Женщины, 100 м баттерфляй
|Мужчины, 100 м брасс
|Женщины, 400 м вольный стиль
|Мужчины, эстафета, вольный стиль, 4×100 м
|Прыжки в воду (1 комплект)
|Женщины, Синхронные прыжки с трамплина, 3 м
|Стрельба (2 комплекта)
|Женщины, трап
|Женщины, пневматический пистолет, 10 м
|Стрельба из лука (1 комплект)
|Женщины, командное первенство
|Тяжёлая атлетика (1 комплект)
|Женщины, до 53 кг
|Мужчины, до 56 кг
|Фехтование (1 комплект)
|Мужчины, рапира, индивидуальное первенство