Бразилиа, 7 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Во второй после открытия день Олимпийских игр будт разыграны медали в следующих дисциплинах:

James Cridland
Медали Олимпиады 2012 года
Вид спортаДисциплина
Велоспорт (1 комплект)Женщины, шоссе, групповая гонка
Дзюдо (2 комплекта)Женщины, до 52 кг
Мужчины, до 66 кг
Плавание (4 комплекта)Женщины, 100 м баттерфляй
Мужчины, 100 м брасс
Женщины, 400 м вольный стиль
Мужчины, эстафета, вольный стиль, 4×100 м
Прыжки в воду (1 комплект)Женщины, Синхронные прыжки с трамплина, 3 м
Стрельба (2 комплекта)Женщины, трап
Женщины, пневматический пистолет, 10 м
Стрельба из лука (1 комплект)Женщины, командное первенство
Тяжёлая атлетика (1 комплект)Женщины, до 53 кг
Мужчины, до 56 кг
Фехтование (1 комплект)Мужчины, рапира, индивидуальное первенство