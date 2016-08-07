Москва, 7 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Москве водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил девушку пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 7 августа, сообщают «Вести».

Luftfahrrad Внедорожник

Сообщается, что ДТП произошло на востоке Москвы у дома №106 по Первомайской улице. Сбив девушку-пешехода, водитель Toyota Land Cruiser скрылся с места ДТП.

Девушка скончалась на месте от полученных травм. Полиции удалось установить автомобиль, сбивший девушку. начались поиски владельца.