Тамбов, 7 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. «Коммерсант. Черноземье» пишет об итогах проверки документов от кандидатов в депутаты регионального парламента. В Тамбовской области в кампании будут участвовать шесть партий. Помимо четырех парламентских и освобожденного от сбора подписей избирателей «Яблока», это партия «Родина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель троллейбуса

Со ссылкой на секретаря облизбиркома Галину Макаровой издание сообщает, что в подписных листах, сданных представителями «Родины», обнаружились 9,4% брака при максимуме в 10%. Впрочем, один «списочник» у этой партии все же был исключен из гонки — это пенсионер Сергей Моисеев. «К нам поступило заявление от отделения «Единой России», в котором указывалось, что Моисеев числится членом их партии. В итоге он сам отказался от борьбы», — рассказала госпожа Макарова.

При этом комиссия не зарегистрировала ни одного из 13 одномандатников от «Родины» — кто-то из них сам отказался от участия в кампании, кто-то не принес подписи, а чьи-то подписи «забраковали» сотрудники миграционной службы. Список «Родины» возглавляет депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, которому ранее отказали в выдвижении бывшие соратники по партии Владимира Жириновского, а затем единороссы.

«Житье-Бытье» сообщило о том, что работа троллейбусов в Тамбове под угрозой: МУП «Тамбовгортранс» из-за убыточности перевозок может отказаться от части троллейбусного парка. Последние несколько лет «Тамбовгортранс» показывает стабильно убыточную работу. По словам директора предприятия Александра Шелудякова, затраты на троллейбусные перевозки почти вдвое превышают стоимость проезда в автобусах — они составляют 28 рублей за поездку при действующем в городе тарифе в 15 рублей.

Для функционирования троллейбусов необходима контактная сеть. В Тамбове она была построена в середине прошлого века, её износ достигает 85%, потери электроэнергии — 40%. В конце 2015-го предварительная договоренность о модернизации 60 км сетей для троллейбусов была достигнута с компанией «Сименс». Однако из-за сложной экономической ситуации от реконструкции троллейбусной сети пришлось отказаться.

Несмотря на то, что ежегодно МУП «Тамбовгортранс» выделяют субсидию из городской казны в размере 30 млн рублей, предприятие, по словам директора, вынуждено прибегнуть к режиму жесткой экономии. В противном случае, как объяснили в комитете городского хозяйства, с линии может сойти половина из 45 троллейбусов, курсирующих по Тамбову.

«Коммерсант. Черноземье» проинформировал о первом миллионе тонн зерна, собранном аграриями Тамбовской области. В регионе убрано 28% площадей, средняя урожайность составляет 35 центнеров с гектара. В прошлом году урожайность была ниже — 29 центнеров с гектара.

Актер Данила Козловский планирует снять в Тамбове фильм о футболе и сыграть в нём главную роль, пишет «Комсомольская правда». Эта работа станет дебютной для Данилы Козловского в качестве режиссера. Звездный дебютант планирует снять патриотическое кино. Выход картины приурочат к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В основу сюжета ляжет история тренера, который, преодолев все преграды, выводит свою команду к триумфу. В рамках работы артист посетил футбольный матч между клубами «Тамбов» и «Кубань».

Газета «Тамбовский меридиан» опубликовала материал о создании в Тамбове духовно-просветительского центра, который расположится в недостроенном здании, расположенном за Спасо-Преображенским собором на Набережной. Реконструкция будет оплачиваться со средств благотворителей.

«Здание это строила частная организация, которая потом передала его городу по согласованию доброй воли. Сейчас инвестор отказался от строительства кафе, понимая, что рядом с источником и храмом это не совсем корректно, и передал здание властям, а власти сочли необходимым организовать там духовно-просветительский центр. В планах у епархии организовать в духовно-просветительском центре различные занятия для детей и их родителей, причем как для прихожан церкви, так и для обычных горожан», — приводятся в материале слова заведующего архитектурно-строительным отделом Тамбовской епархии Георгия Неретина.

«Коммерсант. Черноземье» привел статистику по повышению производства обуви и металлургии в тамбовской промышленности. По итогам первых шести месяцев показатель составил 100% к аналогичному периоду 2015 года. Общий объем произведенных региональной промышленностью товаров, выполненных работ и услуг составил 63,2 млрд рублей. Существенный рост зафиксирован в производстве кожи, изделий из нее и обуви — индекс составил 168,4%. Емкость профильного рынка региона также выросла на 153,9% — до 618,7 млн рублей. В городе Рассказово Тамбовской области работает завод «Фарадей», являющийся единственным производителем обуви для МВД РФ. Также заметное увеличение продемонстрировала отрасль металлургического производства — индекс составил 149,4% к уровню прошлого года. Объем отгрузки в ней достиг 1,4 млрд рублей, увеличившись на 177,1%.

Издание «Житье-Бытье» подняло тему доступности жилья для тамбовчан. Средняя стоимость одного квадратного метра в регионе составляет 35,5 тыс. рублей в первичном жилье, во вторичном — 40,74 тыс. рублей. В то время как средняя зарплата тамбовчан в мае составляла 23,774 тыс. рубля — это один из самых низких показателей в Черноземье, отмечается в публикации. По данным аналитиков, которые составили рейтинг доступности жилья в разных регионах, если бы тамбовчане откладывали всю полученную ими зарплату, на жилье они смогли бы накопить через 4−4,5 года.

В материале отмечается, что в регионе продолжают наращивать объёмы жилищного строительства. Если в 2014 году в регионе было введено 770 тысяч кв. м жилых площадей, в 2015 году этот показатель оказался равен 825 тысячам. На начало текущего года в области было выдано 2037 разрешений на строительство жилья общей площадью более 1,1 млн кв. м. За первое полугодие 2016 года в Тамбовской области построили 2603 квартиры общей площадью 269,2 тыс. кв. метров.

В преддверии нового учебного года «Комсомольская правда. Черноземье» опубликовала материал об оснащении парка школьных автобусов новыми техсредствами. Из областного бюджета в 2016 году были выделены средства на приобретение 30 автобусов ПАЗ и 19 автобусов УАЗ общей стоимостью 63,5 млн руб. Вручая ключи от автобусов, губернатор пожелал водителям безопасных маршрутов и зеленого света на светофорах. С 1 сентября на Тамбовщине более 9 тысяч сельских школьников будут добираться до места учебы на 447 автобусах.

«Российская газета» рассказала о спортивных баталиях тамбовских теннисисток Родионовых, которые выступят за Австралию в паре. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова из-за травмы голеностопа, полученной на недавнем турнире в канадском Монреале, вынуждена отказаться от участия в Олимпиаде. Она была заявлена и в одиночном турнире, и в парной комбинации (в тандеме с Анной Каролиной Шмидловой). После снятия Цибулковой стало известно, что образовавшуюся вакансию в парном разряде заполнят сестры Анастасия и Арина Родионовы (Австралия). Обе родились в Тамбове и на начальном этапе своей карьеры выступали под российским флагом. Затем девушки в разные годы перебрались на Зеленый континент и получили австралийское гражданство.

«Тамбовская жизнь» привела итоги программы «Родовые сертификаты» за I полугодие 2016 года. У 4633 тамбовчанок родилось 4679 детей: мальчиков — 2438 и девочек — 2241. Двойни родились у 46 женщин; 242 ребенка родились в многодетных семьях, 520 — стали третьими, а 2014 — вторыми в семье. Тамбовские семьи понемногу «вырастают»: доля вторых и последующих детей в первом полугодии 2016 года составила 59,3%.

Средний возраст мам — 28 лет. При этом с начала года 68 женщин стали мамами, не достигнув 18 лет, немало и тех, кому от 40 до 45 лет (116 женщин), а одна женщина родила, перешагнув порог 45-пятилетия. Первенцев чаще всего рожают в 26 лет, вторых и третьих детей — в 34 года (таких мам 265). Четвертых и последующих детей в основном рожали женщины старше 34 лет. У 103 женщин старше 40 лет родились вторые и последующие дети.

Из общего количества женщин, сдавших родовые сертификаты, 2720 (или 59,5%) — работающие, остальные — домохозяйки. Самое большое количество малышей родилось в пятницы — 806. «Пик рождаемости» в I полугодии текущего года пришелся на июнь — 832 новорожденных.