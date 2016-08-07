Бангкок, 7 августа, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Таиланде проходит референдум по проекту новой конституции королевства. С 8:00 7 августа по местному времени (4:00 мск) в стране открылись 95 тысяч избирательных участков.

Photo Dharma Флаг Таиланда

Голосование продлится до 16:00 по местному времени (12:00 мск). Подданные Таиланда должны ответить на два вопроса, которые предопределят дальнейшее изменение общественно-политического устройства королевства.

Первый вопрос касается того, поддерживают или нет тайцы проект новой конституции. Второй вопрос — поддерживают ли они введение переходного пятилетнего периода, когда премьер будет избираться депутатами верхней и нижней палат парламента, а не только нижней, как это установлено сейчас.

Если конституция будет принята, то парламентские выборы в Таиланде могут быть проведены уже в следующемгоду.

Референдум был инициирован правящей коалицией нынешнего премьер-министра Прают Чан-Оча, который захватил в стране власть в 2014 году в результате военного переворота. Уже два года в Таиланде не проводят никаких выборов, даже на муниципальном уровне.

Власти обещают, что результаты референдума будут объявлены сегодня вечером.