Луганск, 7 августа, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий, на которого было совершено покушение, выступил с аудиообращением. Запись была выложена на его официальном сайте накануне, 6 августа.

Greg Matthews Взрыв автомобиля

Плотницкий возлагает ответственность за подрыв его автомобиля на украинские правительство, за которым стоят американские спецслужбы. «Война не закончена, и за украинским правительством стоят спецслужбы США, те, кто пытается раскачать ситуацию и на Украине, и в целом в мире», — говорит Плотницкий.

Он также подчеркивает, что те, кто пытается сместить законную власть в ЛНР, являются провокаторами.

Плотницкий уверил граждан ЛНР, что состояние его здоровья стабильное и любые попытки спекулировать на этом — это происки пособников украинской стороны. «Ничего серьезного не произошло», — заявил Плотницкий и отметил, что скоро вернется к работе.

Напомним, утром 6 августа, на Плотницкого было совершено покушение. По данным министерства государственной безопасности ЛНР, в тот момент, когда машина Плотницкого проезжала светофор, прогремел взрыв. Центр взрыва находился на электроопоре перед светофором. Заряд размещался на наружной поверхности столба со стороны, противоположной проезжей части, на высоте одного метра от земли.

В машине находился сам Плотницкий с охраной и водителем.