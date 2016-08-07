Ставрополь, 7 августа, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Жертвами аварии в Кочубеевском районе Ставропольского края, где на полной скорости столкнулись два легковых автомобиля, стали девять человек. Об этом в воскресенье, 7 августа, передают «Вести».

See-ming Lee Автомобильная авария

Сообщение о ДТП на первом километре федеральной трассы «Кавказ» в Кочубеевском районе поступило в дежурную часть в 01:25. Около часу ночи водитель автомобиля «Лада Приора» допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с Ford Scorpio. В двух машинах находилось девять человек, в результате столкновения выжить не удалось никому.

Как стало известно, водителем Лады за последние два года было допущено более 20 случаев нарушения ПДД. Кроме того, последние полгода 23-летний житель Черкесска ездил без прав, поскольку в феврале у него были отобраны права на управление транспортным средством по причине вождения в нетрезвом виде. Водитель атакованного им автомобиля, 1965 года рождения, правил движения не нарушал.