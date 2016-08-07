Лондон, 7 августа, 2016, 04:54 — ИА Регнум. У берегов британского графства Восточный Сассекс в районе деревни Рай-Харбор идут поиски пропавшего легкомоторного самолета. Поисковые команды работают на воде и с воздуха, сообщает в субботу, 6 августа, Guardian.

Colin Moss Легкомоторный самолёт

Легкомоторный самолет рухнул в воды Ла-Манша около 17:05 в полумиле от берега. На борту летательного аппарата находился один человек. На его поиски выдвинулись два вертолета и спасательные шлюпки. Спасательная операция прекратилась лишь с наступлением темноты и будет продолжена утром воскресенья, 7 августа.

Волонтерские бригады уже обследовали около трех четвертей береговой зоны в области крушения самолета. На берегу были найдены обломки самолета, предположительно, они могут принадлежать рухнувшему судну.

Сообщается также, что потерпевший крушение самолет принадлежал местному аэроклубу. Отдел расследований авиапроисшествий выясняет все обстоятельства случившихся, ведется опрос свидетелей.

Поиски будут возобновлены с рассветом.