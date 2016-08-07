Запорожье, Украина, 7 августа, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Водитель броневой разведывательно-дозорной машины (БРДМ) подразделения Национальной гвардии Украины, дислоцированного в Запорожской области, «не справился с управлением» транспортного средства, в результате чего машина съехала с дороги, проломила забор, проехала по огороду, снеся опору газопровода, и врезалась в стену дома. Как оказалось, местные жители не имеют претензий к военным, сообщает УНИАН в субботу, 6 августа.

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Инцидент произошел в селе Шевченково Бердянского района Запорожской области. В командовании Долинской воинской части подтвердили, что тяжелая в управлении техника принадлежит им.

Военные обещали в кратчайшие сроки устранить все последствия ДТП. В свою очередь, председатель Долинского сельского совета Виталий Пелешко заверил, что у местных жителей никаких претензий к водителю БРДМ нет. Пелешко побывал на месте происшествия и выяснил, что сама газовая магистраль не повреждена, и «несправившийся с управлением» водитель только разрушил ее опоры.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, поскольку жильцы на момент аварии в доме отсутствовали.