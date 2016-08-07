Дамаск, 7 августа, 2016, 03:43 — ИА Регнум. В результате серии авиаударов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии было частично разрушено здание госпиталя. Жертвами воздушной атаки стали по меньшей мере десять человек. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает AFP со ссылкой на сообщение сирийского Наблюдательного центра по правам человека.

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Воздушные удары были нанесены по больнице города Мелес, расположенного в 15 км от Идлиба. По данным Центра, остается неизвестным кому принадлежали самолеты, атаковавшие провинцию. Среди жертв авиаудара — две женщины и трое детей.

Представители сирийской оппозиции заявили о том, что и сирийские ВВС, и российские ВКС могли намерено атаковать медучреждение, сообщает Reuters.

По данным правозащитников, прошедший июль был худшим месяцем для медицинских работников в зоне сирийского конфликта за все годы гражданской войны. За месяц на сирийские медцентры было совершено 43 нападения.

Между тем в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии каждый день фиксируют обстрелы мирных кварталов со стороны вооруженных антиправительственных группировок, а также запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».