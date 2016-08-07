Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 03:12 — ИА Регнум. Трагедией для лидера французской сборной Самира-Аит Саида окончилось выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В результате неудачного приземления мужчина сломал голень и покидал место выступления на носилках.

Michael Ard Лечение перелома

Приземлившись после опорного прыжка, Саид-Аит сразу же опрокинулся на спину и ухватился за левую голень. По неестественно выгнутой почти под прямым углом голени было видно, что результатом неудачного прыжка стал перелом. К мужчине немедленно выдвинулись медики и помогли зафиксировать конечность.

Покидал место выступления Самир Аит Саид на носилках медицинской службы. Зал стоя аплодировал травмированному спортсмену.

Французский гимнаст в 2013 году был чемпионом Европы на кольцах, трижды он завоевывал серебрянные и дважды бронзовые медали ЧЕ.