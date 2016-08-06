Луганск, 7 августа, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине побывали на месте взрыва в Луганске, в результате которого ранения получил глава ЛНР Игорь Плотницкий. Комментарии с места события приводятся в оперативном отчете СММ от 6 августа, размещенном пресс-службой организации.

Niklas Freidwall Взрыв

По данным представителей ОБСЕ, взрыв произошел около 07:51. Предположительно, источником взрыва стало самодельное взрывное устройство (его мощность в ведомстве оценили на уровне 1 кг в тротиловом эквиваленте), прикрепленной к фонарному столбу. На расстоянии приблизительно двух метров от него находился черный внедорожник. Автомобиль Toyota Landcruiser Prado был сильно поврежден. Жертвами взрыва стали двое человек, в том числе глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, сообщается в оперативном отчете. В ведомстве также пообещали следить за дальнейшим развитием событий.

Напомним, взрыв в Луганске прогремел утром 6 августа на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. Взрывное устройство было закреплено на опоре линии электропередачи перед светофором на высоте 1 м от земли. По данным министерства госбезопасности ЛНР, мощность взрывного устройства может составлять 10−15 кг в тротиловом эквиваленте. Жертвами взрыва стали трое человек: водитель, охранник и сам Плотницкий.

Вечером 6 августа глава ЛНР опубликовал аудиообращение, в котором призвал граждан соблюдать спокойствие, и обещал скоро приступить к исполнению своих обязанностей.