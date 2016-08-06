Тегеран, 7 августа, 2016, 02:11 — ИА Регнум. В Иране казнили ученого в области ядерной физики Шахрама Амири. Ученый был осведомлен о многих нюансах ядерной программы Ирана, власти страны обвиняли его в шпионаже. Об этом, в субботу, 6 августа, агентству BBC сообщила семья казненного.

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По словам матери, после казни тело Шахрама Амири доставили в его родной город со следами от веревки на шее.

Ученый 1977 года рождения пропал в 2009 году во время ежегодного паломничества в Мекку. Через некоторое время ученый опубликовал видео, в котором он рассказывал, что его похитили сотрудники ЦРУ и оказывают на него «интенсивное психологическое воздействие» с целью получения секретной информации. Позже ему удалось бежать домой в Тегеран, где его поначалу встретили как героя.

Однако, согласно сообщению американской стороны, Амири сотрудничал с ЦРУ и передал им некоторую «полезную информацию», после чего дезертировал. Вскоре ученый был задержан иранскими властями и помещен под стражу.

В семье казненного подтвердили, что давно опасались за его жизнь.