Москва, 7 августа, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Техническая неисправность стала причиной возвращения лайнера, выполняющего рейс «Москва — Махачкала» в аэропорт отправления. Самолет благополучно приземлился во Внуково на одном работающем двигателе. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал, сообщает 6 августа телеканал Life со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Aero Icarus Лайнер Boeing 737

О проблемах в работе одного из двигателей экипажу лайнера стало известно во время набора высоты. Командир корабля принял решение об экстренной посадке. Boeing 737−500 успешно приземлился в аэропорту Внуково на одном работающем двигателе.

Во врем я инцидента никто не пострадал.