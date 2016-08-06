Boeing 737 вернулся во Внуково из-за неисправности двигателя
Москва, 7 августа, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Техническая неисправность стала причиной возвращения лайнера, выполняющего рейс «Москва — Махачкала» в аэропорт отправления. Самолет благополучно приземлился во Внуково на одном работающем двигателе. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал, сообщает 6 августа телеканал Life со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Aero Icarus
Лайнер Boeing 737
О проблемах в работе одного из двигателей экипажу лайнера стало известно во время набора высоты. Командир корабля принял решение об экстренной посадке. Boeing 737−500 успешно приземлился в аэропорту Внуково на одном работающем двигателе.
Во врем я инцидента никто не пострадал.