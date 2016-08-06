Дамаск, 7 августа, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Мирные переговоры увенчались успехом еще в трех сирийских населенных пунктах в провинции Латакия. В течение прошедших суток, 6 августа, они присоединились к соглашению о прекращении огня. Общее число населенных пунктов, подписавших соглашение, в настоящий момент достигло 356. Об этом сообщается в ежедневном информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирия, опубликованном на сайте минобороны РФ 6 августа.

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Количество присоединившихся к режиму тишины вооруженных группировок остается прежним — 69.

В российском Центре по примирению было зафиксировано восемь случаев нарушения режима прекращения огня. В провинции Дамаск обстрелы по населенным пунктам из минометов и самодельных гранатометов вели боевики причисляющей себя к оппозиции вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам». Под их обстрелом оказались семь населенных пунктов. В провинции Латакия обстрелы вели вооруженные отряды «Ахрар аш-Шам».

Кроме того, на территории Сирии продолжают вести боевые действия запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Террористы продолжают обстреливать жилые районы в провинции Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама.