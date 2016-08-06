Веракрус, Мексика, 7 августа, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Число жертв тропического шторма, обрушившегося на восточное побережье Мексики, достигло шести человек. Стихия разрушила около двух тысяч жилых домов, сотни человек были эвакуированы. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает испанская La Vanguardia со ссылкой на заявление мексиканских властей.

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Мощный тропический шторм уже получивший собственное имя «Эрл», пришел к Мексике со стороны Атлантики вечером пятницы, 5 августа. По официальным данным, в зоне удара стихии оказались 17 муниципалитетов штата Веракрус.

Сильные дожди и ветры стали причиной гибели шести человек. Первоначально власти сообщали о трех погибших. Позже стало известно о том, что сошедшей в городе Сьерра оползень разрушил дом, в котором оказались заживо похоронены трое человек: семейная пара и их полуторагодовалый сын.

По данным синоптиков, к субботе, 6 августа, сила ветра несколько уменьшилась. Тем не менее власти считают ситуацию в регионе по-прежнему опасной.