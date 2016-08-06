Луганск, 6 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Мощность взрывного устройства, которое сработало возле автомобиля главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого, может составлять 10−15 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на официальном сайте Министерства государственной безопасности ЛНР.

mgblnr.org На месте взрыва

«Центр взрыва находился на электроопоре перед светофором, — говорится в сообщении. — Заряд размещался на наружной поверхности столба со стороны противоположенной проезжей части, на высоте 1 м от земли».

При этом отмечается, что в качестве оболочки заряда бомбы был использован полипропиленовый мешок, оплавленные фрагменты которого были обнаружены на расстоянии 10−12 м от центра взрыва.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Луганске был подорван автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого. Инцидент произошел рано утром на пересечении улиц Карпинского и Ватутина.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали глава ЛНР, водитель и охранник.

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