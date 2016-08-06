Уфа, 6 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» владел преимуществом против санкт-петербургского «Зенита» в матче второго тура чемпионата России. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», заявил защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Победила дружба

«И вообще мы имели преимущество, — сказал спортсмен. — С другой стороны, ничья с таким соперником — не такой уж плохо результат».

При этом Живоглядов добавил, что футболистам «Уфы» необходимо забивать в родных стенах, «но это еще впереди».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа футбольный клуб «Уфа» на своем поле сыграл вничью с командой «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 0:0.

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