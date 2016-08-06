Ростов-на-Дону, 6 августа, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Российский футбольный специалист Курбан Бердыев объявил игрокам «Ростова» об уходе из клуба. Об этом заявил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Светлана Бекетова Курбан Бердыев

«Бердыев покидает «Ростов», — сообщил источник. — Он уже объявил об этом игрокам команды».

5 августа ряд СМИ сообщил, что руководство московского футбольного клуба «Спартак» якобы согласовало двухлетний контракт с тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. О деталях контракта не сообщалось.

Напомним, в прошлом сезоне Бердыев привел «Ростов» на второе место в чемпионате России, а ранее выигрывал титул чемпиона России с казанским «Рубином».

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