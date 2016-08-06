Луганск, 6 августа, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Прошедшие подготовку в Северодонецке диверсанты СБУ имеют прямое отношение к покушению на главу Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

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По его словам, о причастности Службы безопасности Украины к подрыву автомобиля Верховного главнокомандующего ЛНР свидетельствуют данные радиоперехватов.

При этом Марочко добавил, что украинские диверсанты прошли подготовку в Северодонецке под руководством командира так называемого подразделения «Рубин», осуществляющего свою деятельность под контролем «кураторов из спецслужб зарубежных стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого был подорван в Луганске 6 августа. Инцидент произошел на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 3 человека — глава ЛНР, водитель и охранник.

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