Бухарест, 6 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. На западе Румынии произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузового фургона. Как передает RT, в результате аварии пострадали 20 человек.

pixabay.com Столкновение

ДТП произошло в субботу, 6 августа, в районе населённого пункта Вецель в уезде Хунедоара.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автофургона — по неустановленной пока причине мужчина выехал на встречную полосу.

Отмечается, что в пассажирском автобусе находились футболисты юношеской команды «Аурул».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.