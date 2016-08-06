Луганск, 6 августа, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Подрыв автомобиля главы Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого свидетельствует о том, что власти Украины готовятся к началу активных боевых действий на территории Донбасса. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявил руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе визита в Луганск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Готовность к войне

«Это ожидаемо: Украина еще месяц назад заявила, что готовится покушение на первых лиц государств — и меня, и Плотницкого, наших министров, — сказал Захарченко. — Поэтому, это было ожидаемо».

По его словам, Украина в настоящее время готовится к началу боевых действий.

«То, что Украина готовится к боевым действиям — это правда, — отметил глава ДНР. — Трагические события, в которых пострадали и ребята из охраны, и сам Игорь (Плотницкий), — только лишнее подтверждение тому».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Луганске на пересечении улиц Карпинского и Ватутина был подорван легковой автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека — политик, водитель и охранник.

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