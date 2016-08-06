Уфа, 6 августа, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на выезде сыграл вничью с командой «Уфы» в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 6 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

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Подопечные Мирчи Луческу по ходу встречи больше владели мячом, однако до опасных моментов дело доходило редко.

Таким образом, после 2-х туров на счету «сине-бело-голубых» 2 очка, в активе «Уфы» — одно очко.

Российская Премьер-лига. 2-й тур.

«Уфа» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0.