Брюссель, 6 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, напал на сотрудников полиции в Бельгии. Как сообщает ВВС, в результате инцидента пострадали 2 человека.

Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Итан Маникис, Роберт Родригес. 2010. США Нападение с мачете

ЧП произошло в субботу, 6 августа, возле здания полицейского управления в Шарлеруа. По предварительным данным, во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар!».

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия крупных терактов. В результате инцидентов погибли 32 человека, еще более 300 получили ранения.

Кровавую акцию в столице осуществили террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). В Брюсселе были проведены спецоперации, в ходе которых по подозрению в организации терактов были арестованы ряд лиц.