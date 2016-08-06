Алжир, 6 августа, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В международном аэропорту Алжира совершил успешную посадку пассажирский самолет Boeing-737−600 авиакомпании Air Algerie, некоторое время назад пропавший с радаров после сообщения о ЧП на борту. Об этом, как передает RT, сообщил источник в компании.

Laurent ERRERA Boeing 737 авиакомпании Air Algérie

«Самолет исчез спустя полчаса после вылета на высоте в 7 000 м над Средиземным морем, — сказал источник. — Однако полчаса назад он вернулся из-за технической поломки в международный аэропорт Алжира».

При этом в компании добавили, что экипаж воздушного судна, принявший решение вернуться в аэропорт вылета, известил о технической неисправности алжирских диспетчеров.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 6 августа над Средиземным морем пропал с радаров пассажирский самолет Boeing 737−600 авиакомпании Air Algerie, летевший рейсом AH1020 из Алжира в Марсель. В момент потери сигнала воздушное судно находилось на высоте около 7 000 метров.

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