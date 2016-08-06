Алжир, 6 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Над Средиземным морем пропал с радаров пассажирский самолет Boeing 737−600 авиакомпании Air Algerie, летевший рейсом AH1020 из Алжира в Марсель. Как сообщает RT, в момент потери сигнала воздушное судно находилось на высоте около 7 000 метров.

Laurent ERRERA Boeing 737 авиакомпании Air Algérie

По предварительным данным, экипаж самолета успел сообщить диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту.

Отмечается, что Boeing 737−600 должен был приземлиться в 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в Марселе (Франция).

Другие подробности пока неизвестны.