Киев, 6 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Украинская сторона не имеет отношения к покушению на главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил спикер Администрации президента (АП) по вопросам «АТО» Александр Мотузяник на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украинская сторона не причастна к этому покушению, — сказал Мотузяник. — Это (покушение) абсолютно лишено любой логики и это не решит никакого вопроса».

По его мнению, подрыв автомобиля Плотницкого связан с «банальной борьбой за власть» и «перераспределением сфер влияния».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа на пересечении улиц Карпинского и Ватутина в Луганске был подорван легковой автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого. При взрыве, кроме политика, получили ранения еще 2 человека — водитель и охранник.

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