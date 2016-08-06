Ташкент, 6 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного народно-демократического движения «Бирдамлик» («Солидарность») Баходир Чориев выступил в поддержку кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, сообщает агентство «Фергана».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

"Хиллари Клинтон подает себя как очень правильную женщину и хочет стать президентом. Но она также является коррумпированной, ищет выгоду только для себя и находится в сговоре с авторитарными лидерами стран Средней Азии», — считает Чориев.

По его словам, Клинтон «не даст узбекской оппозиции в США нормально заниматься своими делами» и «будет сотрудничать с узбекским тоталитарным лидером Каримовым».

«Это значит, что оппозиция Узбекистана не сможет спокойно жить в таких условиях. Единственный выход — это голосовать на выборах за Дональда Трампа», — заключил он.

Вместе с тем, как заметили местные аналитики, в ходе своих визитов в Узбекистан Клинтон исключительно лояльно отзывалась о действующих властях, отмечала успехи республики в демократизации общества, либерализации судебной системы и прогресса в области прав человека.