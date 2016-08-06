Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Представительница США Вирджиния Трэшер завоевала первую золотую медаль на Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Молодая спортсменка одержала победу в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

pixabay.com Олимпийские игры — 2016

Серебряным призером данных соревнований стала китаянка Ду Ли, третье место досталось еще одной представительнице Китая И Сылин.

Российская спортсменка Дарья Вдовина заняла пятое место.

ОИ-2016. Пневматическая винтовка. Женщины

1. Вирджиния Трэшер (США) — 208.0

2. Ду Ли (Китай)

3. И Сылин (Китай)

5. Дарья Вдовина (Россия).