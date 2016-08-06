Москва, 6 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустила российского борца Виктора Лебедева к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил руководитель штаба российской делегации, директор-руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков агентству «Р-Спорт».

egorborisov.ru Виктор Лебедев

«По Виктору Лебедеву все нормально, решение принято, — сказал Казиков. — Вопросов по нему больше нет. Лебедев допущен для участия на Олимпиаде комиссией МОК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на летние ОИ-2016 спортсменов, пойманных ранее на допинге. Однако решающее слово в допуске спортсменов РФ остается за комиссией МОК.

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