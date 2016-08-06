Калуга, 6 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов проинспектировал ход работ на Южном обходе Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

В районе деревни Пучково в настоящее время ведется строительство путепроводов и отсыпка транспортной развязки. Руководители профильного министерства и подрядных организаций рассказали главе региона о ситуации на стройке, выразив уверенность в том, что работы будут и в дальнейшем вестись в соответствии с намеченным графиком.

Затем губернатор осмотрел будущий третий мост через Оку, соединяющий Правобережье с микрорайоном Анненки. Здесь за последние две недели было надвинуто 42 метра пролетов моста.

В целом положительно оценив ход строительства, Анатолий Артамонов рекомендовал активизировать работу на карьерах, с которых на стройку доставляется песок, а также в случае необходимости дополнительно привлечь к работе новые строительные организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Южного обхода Калуги находится на особом контроле правительства области. Дорога общей протяженностью 21 километр с третьим мостом через Оку соединит уже имеющиеся вокруг города магистрали в единое транспортное кольцо. В результате значительно улучшится дорожная инфраструктура областного центра, а также более семи миллионов тонн грузоперевозок будут выведены за пределы города. Ввод Южного обхода в эксплуатацию планируется в 2017 году.