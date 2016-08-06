Ереван, 6 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. После разрешения ситуации с захватом полка полиции в Ереванe как местные, так и западные аналитики пытаются проанализировать причины и возможные последствия произошедшего.

Photolure Полиция разгоняет митинг в поддержку вооруженной группы, Ереван, 29.07.16

Кризис с заложниками в Армении завершился, но проблемы остались, пишут эксперты американского аналитического центра «Стратфор».

После завершения двухнедельного кризиса президент Серж Саргсян 1 августа пообещал сформировать правительство национального согласия в надежде на смягчение недовольства населения. Однако, несмотря на то, что кризис в связи с заложниками завершился, акции протеста против властей продолжаются, подчеркивая широкий политический характер проблемы.

Неизменное недовольство в стране и конфликт с Азербайджаном в связи с Нагорным Карабахом будут продолжать бросать тень на будущее правительства Армении, независимо от того, кто будет руководить правительством, поскольку внутренние и внешние проблемы оставляют властям Армении мало места для маневра, пишут аналитики «Стратфора».

Эксперты центра вспоминают вспышку военной напряженности в апреле в Нагорном Карабахе, которая, по их мнению, застигла Ереван врасплох. «В Армении многие считают, что это столкновение и последующие переговоры — крупный провал, поскольку Армения предпочла бы сохранение статуса-кво в Нагорном Карабахе», — считают авторы статьи.

Согласно им, именно это разочарование было одной из основных побудительных причин захвата полицейского полка в Ереване вооруженной группой под названием «Сасна Црер». Эта группа, в составе которой было много ветеранов Карабахской войны, получила «эмоциональную поддержку» общества Армении.

Тысячи людей вышли на протест против властей, что вынудило вести переговоры с группой. Это в конечном итоге и привело 31 июля к сдаче членов группы. «Тем не менее, хотя кризис был разрешен, давление на правительство Саргсяна продолжается, — пишут аналитики «Стратфора» и продолжают: — Эти митинги являются продолжением тех широких акций против правительства, которые произошли за прошедшие несколько лет. Президент сам признал это, сказав в ходе встречи с представителями общества, что власти Армении небезупречны и перед страной встал ряд сложных проблем».

В результате усиления напряженности в Нагорном Карабахе, кризиса с заложниками и последних акций протеста общество не желает, чтобы власть Сержа Саргсяна продолжалась. Аналитики центра считают вероятными новые протесты против его правительства, не исключая также возможность новых нападений или актов насилия.

Попытка формирования правительства национального согласия может предоставить Саргсяну время для изменения тактики, однако искренность его усилий будет проверяться под пристальным вниманием скептически настроенных граждан. Даже если администрация Саргсяна пресечет катастрофу, долгосрочные геополитические ограничения Армении продолжат оставаться серьезным вызовом для правительства. Речь касается особенно незатухающего конфликта с Азербайджаном, подытоживает аналитический центр «Стратфор».

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В свою очередь в статье на сайте правозащитной организации Freedom House отмечается, что двухнедельный захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, который завершился в минувшее воскресенье, удостоился неожиданной поддержки общества, подняв вопросы относительно будущей стабильности страны.

«Когда вооруженная группа захватила территорию полка патрульно-постовой службы и предъявила властям требования — отставка президента и освобождение политзаключенных, общество отреагировало со смешанными чувствами, а власть и оппозиция молчали», — отмечают авторы статьи, добавляя, что в то время как провластные СМИ и президент хранили молчание, в обществе росли симпатии по отношению к вооруженной группе, тысячи демонстрантов вышли на улицы, получив жесткий отпор со стороны полиции.

«Радикальная попытка вооруженной группы изменить в стране статус-кво может восприниматься лишь в контексте авторитарных тенденций властей и порожденного этим отчаяния, и хотя антиправительственные акции протеста в последние годы носили в основном мирный характер, эти две недели сигнализируют о том, что в ожиданиях разочарованного армянского общества наблюдается тревожная напряженность, — высказывают мнение авторы статьи и продолжают: — Решение вооруженной группы сложить оружие в конечном итоге может увеличить симпатии общества к «Сасна црер», принимая во внимание тот факт, что повстанцы сейчас находятся в руках известной своей жестокостью системы правосудия Армении.

Касательно причин, лежащих в основе этого инцидента, в публикации Freedom House отмечается, что, «придя к власти в 2008 году, Серж Саргсян унаследовал систему, пользующуюся поддержкой олигархов, в условиях которой они, по сути, контролируют любую сферу экономики».

«Его правление началось в еще более авторитарной атмосфере — после последовавших за спорными президентскими выборами массовых протестов и 10 убийств 1 марта. Хотя в 2013 году выборы не привели к подобному насилию, однако серьезные нарушения на выборах и повсеместные жалобы на коррупцию вызвали еще большее разочарование в обществе.

В последние годы в стране был зафиксирован беспрецедентный уровень гражданской активности, и хотя на митингах и сидячих пикетах никто не пропагандировал насилие и немногие из участников призывали к существенной смене властной системы, власть и на них ответила большим сосредоточением сил полиции и грубым разгоном демонстрантов», — цитирует статью армянская служба радио «Свободы».

Авторы статьи отмечают, что это насилие со стороны властей, а также их политика по игнорированию требований протестующих заставили многих потерять надежду на то, что в стране возможно добиться, наконец, правосудия и законными и демократическими средствами призвать чиновников к ответственности.

Обращаясь к возможным последствиям этого кризиса, авторы статьи отмечают, что действия вооруженной группы могут оказать более широкое воздействие, чем изначально ставившиеся ими цели.

«Власть, которая ограничилась лишь квалификацией повстанцев как террористов и оказанием давления на их сторонников, так и не восприняла не столь приятную реальность: общество Армении поддерживает большую часть глубинных требований и протестов повстанцев.

До 17 июля многие не считали насилие возможным инструментом в руках оппозиции. Однако неожиданная позитивная реакция общества на захват полка полиции изменила понимание того, что допустимо во время антиправительственного восстания. И это новая и опасная реальность в политическом поле Армении, если учесть очевидную приверженность властей Армении применению несоразмерной силы в отношении даже мирных акций протеста», — отмечается в статье, опубликованной на сайте авторитетной правозащитной организации Freedom House.