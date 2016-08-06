Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Стрелок — действительно бразилец, борец, юрист, но на этом перечень совпадений его характеристик с объявленными выше заканчивается.

pixabay.com Информационная «утка»

«Генеральный консул РФ в Бразилии Владимир Токмаков сообщил прессе, что господин Маркус Сезар Ферес Брага не имеет никакого отношения ни к дипломатическим учреждениям России, ни к организациям, официально представляющим Кремль в этой стране в других сферах деятельности, — отмечает издание. — Токмаков подчеркнул, что в посольствах и консульствах РФ работают только граждане России. Удостоверение же вице-консула, предъявленное Брагой полиции, является документом неизвестного происхождения».

«В том, что Брага — адвокат, сомнений нет, — сообщает Sun. — Его фотографию можно увидеть на национальном портале бразильских юристов».

Почему у служителя закона оказалось фальшивое удостоверение личности — этим вопросом британское издание не задается.