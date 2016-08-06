Махачкала, 6 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. По факту обстрела наряда ППС в селе Карамахи Буйнакского района Дагестана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомёт

«По версии следствия, 5 августа примерно в 22:30 мск в центре с. Карамахи Буйнакского района неустановленные лица произвели выстрелы из гранатомета и автомата в сотрудников правоохранительного органа, … после чего скрылись, — говорится в сообщении. — В результате обстрела трое сотрудников полиции и 1 гражданин получили ранения».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа в селении Карамахи Буйнакского района Дагестана в результате взрыва пострадали 4 человека. Сотрудники полиции досматривали автомобили на трассе. В этот момент неизвестные открыли огонь из гранатомета и автоматического оружия.

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