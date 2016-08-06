Истра, Московская область, 6 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Истринском районе Подмосковья на проезжей части СНТ «Рассвет» неизвестный автомобилист сбил насмерть годовалого ребенка. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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«Водитель сбил годовалого ребенка на проезжей части СНТ «Рассвет», — сказал источник. — По предварительным данным, ребенок случайно выкатился на дорогу на велосипеде».

При этом в пресс-службе уточнили, что водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Другая информация пока неизвестна.