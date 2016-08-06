Москва, 6 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации, курирующий военно-промышленный комплекс Дмитрий Рогозин заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал зенитные ракеты нового поколения для военно-морского флота и сухопутных войск. Об этом Рогозин написал на своей странице в Facebook сегодня, 6 августа.

Allocer Макетная площадка концерна «Алмаз-Антей»

Рогозин поведал, что концерн ПВО «Алмаз-Антей представил Коллегии ВПК результаты испытаний семейства зенитных ракет нового поколения для ВМФ и сухопутных войск.

Других подробностей Рогозин не сообщил.

Ранее сегодня стало известно, что российское военное ведомство досрочно получило второй за год полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является основным разработчиком и производителем средств войсковой противовоздушной обороны для ВС России.