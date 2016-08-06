Организаторы Олимпиады решили, что Крым находится в составе Украины
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Организаторы торжественной церемонии открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро допустили промах, показав карту Российской Федерации без Крыма.
minsvyaz.ru
Крым — это Россия!
Во время трансляции церемонии открытия Игр, которая проходила в 2:00 6 августа по московскому времени, на телевизионной графике со стилизованной картой Крым оказался украинским.
Когда проходила олимпийская сборная России, карта РФ была показана без Крыма.