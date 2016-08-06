Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Организаторы торжественной церемонии открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро допустили промах, показав карту Российской Федерации без Крыма.

minsvyaz.ru Крым — это Россия!

Во время трансляции церемонии открытия Игр, которая проходила в 2:00 6 августа по московскому времени, на телевизионной графике со стилизованной картой Крым оказался украинским.

Когда проходила олимпийская сборная России, карта РФ была показана без Крыма.