Варшава, 6 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна восстановит режим местного приграничного передвижения (МПП) с российской Калининградской областью только тогда, когда исчезнут связанные с безопасностью причины его приостановления. Об этом Блащак заявил сегодня, 6 августа, в интервью Polskie Radio.

Janericloebe Российско-польская граница

«Мы вернемся к МПП, когда исчезнут причины, связанные с безопасностью польского государства», — сказал польский министр внутренних дел. Он напомнил, что пересечение границы остается возможным на основании виз.

По словам Блащака значение будет иметь и реакция России. «Когда мы приостановили МПП с Украиной, украинская сторона не сделала такой же декларации. А российская сторона — да», — напомнил министр.

Напомним, с 4 июля Польша приостановила режим МПП с Украиной и Россией из соображений безопасности в связи с саммитом военного блока НАТО в Варшаве (8−9 июля) и Всемирными днями молодежи в Кракове (26−31 июля). В ответ на это российская сторона также приостановила режим МПП с Польшей. Украина этого не сделала. Позже, режим МПП с Украиной был восстановлен, а с Россией нет.